PRES. SASSUOLO A FV, BOATENG E LIROLA? SOLDI SPESI BENE

Ufficializzato Kevin-Prince Boateng, la Fiorentina targata Rocco Commisso è pronta a mettere nero su bianco anche il suo secondo colpo in entrata, Pol Lirola. Per parlare dei due giocatori ormai ex Sassuolo, FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva il presidente dei neroverdi Carlo Rossi.

Rossi, una doppia operazione con la Fiorentina.

"Sono come sempre molto soddisfatto del lavoro dei miei dirigenti, è stato fatto tutto con l'intenzione di migliorarci e di accontentare entrambi i giocatori".

È dispiaciuto per la loro partenza?

"Sì, decisamente: mi innamoro con facilità dei nostri calciatori, ho un occhio di riguardo per tutti. Ma ci siamo lasciato bene e faccio il tifo per loro".

Che giocatori si è assicurata la squadra viola?

"Boateng è un fuoriclasse, ha qualche acciacco per via dell'età ma se in forma si fa dare del "voi" da tutti. Lirola invece è estremamente promettente. Solitamente l'abbiamo visto più in fase di spinta, ma è migliorato tanto anche in difesa. E' un giocatore di sicuro avvenire, posso tranquillamente affermare che la Fiorentina ha speso bene i suoi soldi".