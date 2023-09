PRES. PESCARA, Di Francesco? Non avevo dubbi su di lui. Sottil si deve dare una svegliata

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ascolta l'audio

Daniele Sebastiani a Radio Firenze Viola

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco è una delle rivelazioni di questo primo mese di Serie A, nonché il prossimo avversario della Fiorentina. Per parlare dell'allenatore dei ciociari Radio FirenzeViola ha contattato Daniele Sebastiani, presidente del Pescara che proprio a Pescara diede una delle prime chance in panchina al tecnico: "Con noi fece molto bene. Ero convinto che Eusebio sarebbe tornato ai suoi livelli. Ha avuto solo il torto di voler sempre lavorare e non stare fermo magari qualche anno, facendo delle scelte magari non corrette. Ma sono straconvinto delle sue qualità".

E invece su Italiano? In molti lo paragonano al vostro attuale allenatore, Zdenek Zeman.

"Vi racconto un aneddoto su Italiano. Si è salvato proprio a Pescara da un esonero imminente quando allenava lo Spezia e lo ha fatto grazie ad un direttore, Angelozzi, che oggi è al Frosinone. Mi ricordo bene quel giorno ed ho seguito lo sviluppo di Italiano. Sicuramente in qualcosa, nelle sue idee di calcio, ricorda Zeman. La sua Fiorentina prova sempre a giocare a calcio".

Lei ha avuto anche Biraghi a Pescara. Si aspettava che potesse diventare un calciatore da Nazionale?

"Biraghi ha una gran gamba ed un gran piede. Di giocatori con quelle caratteristiche in Italia ce ne sono pochi. Ero convinto che facesse strada. Di carattere è molto schietto, non è ruffiano e per questo non si ingrazia i tifosi. Ma a Firenze ha fatto molto bene".

Negli anni avete fatto tanti affari con la Fiorentina.

"Sì noi abbiamo ottimi rapporti con la Fiorentina. Volevamo prendere Edoardo Pierozzi, poi non se n'è fatto nulla. Ma abbiamo anche due ragazzi che dal nostro vivaio sono andati a giocare nelle giovanili viola. I rapporti, sin dall'era Corvino, sono sempre ottimi".



A Pescara è parlato anche Riccardo Sottil.

"Da noi ha fatto molto bene per sei mesi. Forse avrebbe dovuto fare un altro passaggio, magari rimanendo con noi un'altra stagione. Ha perso un po' di tempo e di entusiasmo ed il suo percorso di crescita si è arrestato. Mi spiace dirlo perché ha avuto anche qualche problema fisico, però ma adesso si deve dare una svegliata perché il tempo passa".

ASCOLTA L'INTERVENTO INTEGRALE NEL PODCAST