PREP. CIULLINI A RFV, Come si prepara il gran finale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Alessandro Ciullini, preparatore atletico del San Donato Tavarnelle, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" delle questioni più attuali in casa Fiorentina: "La squadra ha comunque ripreso la partita, spesso si dà la colpa a un aspetto ma le gare vanno interpretate perché sono fatte di episodi. Ora la concentrazione va alla coppa. Cabral? A inizio stagione erano tutti ad attenderlo, poi è stato messo in croce perché non sembrava adatto. Alla fine la squadra ha trovato la voglia di giocare e anche il brasiliano si è messo in mostra: se l'ambiente gira nel suo complesso, il giocatore rende al massimo. Nel momento di difficoltà bisogna però stare attenti... Non è giusto. Serve lucidità".

Come si gestisce un finale di stagione così intenso?

"Non ci sono da fare cose particolari, non serve un richiamo di preparazione di certi aspetti. Piuttosto bisogna lavorare sui singoli, per capire chi ha bisogno di integrare del lavoro. Dunque, settimana tipo ed entusiasmo".

Sarri ha detto che la Lazio ha risentito anche del cambio di temperatura...

"Mi sembra strano, sarà stata una risposta di comodo per non andare oltre o creare ulteriori polemiche. Il caldo c'è anche per gli avversari, poi qualcuno può soffrirlo di più, però succede sempre così".