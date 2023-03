POESIO A RFV, Serve cooperazione comune-società

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Ernesto Poesio a Radio Firenze Viola

Intervenuto sul caos stadio Franchi, Ernesto Poesio, prestigiosa firma del Corriere Fiorentino, ha commentato così a Radio FirenzeViola le recenti novità provenienti dall'Unione Europea: "La situazione è ingarbugliata. Non credo che abbiamo scherzato in questi mesi col progetto ed i finanziamenti del PNRR. Si sapeva che questi circa 50 milioni non erano previsti nella prima tranche, son soldi che son stati aggiunti dopo. Su questo capitolo di spesa nuovo, che riguarda l'allora Ministro dell'Interno Lamorgese, si è aperta la contestazione dell'Europa per il dubbio sul fatto che la riqualificazione del Franchi possa rientrare nei parametri legati al recupero delle zone periferiche della città. A questo punto c'è spazio per un dibattito politico che non so a cosa porterà.

Forse c'è stata un po' troppa euforia e sottovalutazione delle tematiche che regolavano i finanziamenti europei. Poi è anche cambiato il governo, con Draghi che era sicuramente più filo-europeo rispetto al governo Meloni. Certo è che il finanziamento era stato approvato. Non si può fare retromarcia in questo modo. Anche i sindaci toscani sono preoccupati, se passa il concetto che le istituzioni possono ritornare sui propri passi su tutto è un grosso problema. Ipotesi Castello? Sarebbe la migliore per i tifosi, ma son d'accordo con Joe Barone, mi sembra un'ipotesi difficilmente percorribile, anche perché c'è da spenderci su qualcosa per cui nessuno avrà un ritorno. Poi è difficile lo possa fare la pubblica amministrazione".

E sulla partnership Comune-società, Poesio ha aggiunto: "Quella collaborazione che a Bologna stiamo vedendo tra comune e società sulla questione stadio, quella cosa forse è mancata. Mi riferisco anche a tante dichiarazioni delle due parti che non mi sono sembrate congiunte".