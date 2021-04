PODCAST FV, Vlahovic: Firenze, amore e fantasia

Firenzeviola.it è lieta di annunciare la nascita di una nuova sezione per ampliare l'offerta di notizie e approfondimenti viola. Da oggi infatti, i nostri lettori potranno ascoltare i nuovi PODCAST di FV, nel corso dei quali verranno svelati retroscena, notizie e racconti sulla storia del club.

Dusan Vlahovic è il giocatore più in vista del momento, sulle tracce di Batistuta per i numeri espressi a suon di gol ma anche con un contratto in bilico che rischia di portarlo verso l'addio. L'amore per Firenze dal primo giorno in cui è arrivato, l'investitura degli addetti ai lavori e le ultime notizie di mercato riguardo al giovane talento serbo, nel podcast di oggi a firma Pietro Lazzerini.

