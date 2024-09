POCHESCI A RFV, Fase difensiva viola imbarazzante

FirenzeViola.it

L'allenatore, Sandro Pochesci, è intervenuto a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola dei temi più attuali in casa Fiorentina: "Per un difensore è molto più facile giocare a tre. La differenza è che a quattro non è mai una copertura: uomo contro uomo. In D la sdoganai io, riproponendo in poche parole il vecchio libero. La difesa della Fiorentina non ha coraggio ad andare ad affrontare un giocatore in inferiorità numerica. Se voi guardate i gol presi contro l'Atalanta, sul secondo è responsabile il portiere, mentre sul primo è colpa di Ranieri. Perché Biraghi sta in protezione dell'altro giocatore che sta arrivando. Per non parlare della terza rete: Ranieri si gira invece che aggredire. La fase difensiva della Fiorentina è imbarazzante".

