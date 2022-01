PIOTTI A FV, Viola un po' costretta a vendere Vlahovic

Ottorino Piotti, ex portiere ed ora dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it direttamente da Milano, in occasione dell'ultimo giorno di mercato. Queste le sue dichiarazioni in merito alle operazioni della Fiorentina: "Io penso che sia un po' stata costretta dalla situazione a vendere Vlahovic, un po' pressata, ma era anche difficile tenerlo. Sulla carta perde, però in queste situazioni non è facile perché poteva succedere che rimanesse un po' demotivato e, quando arrivi lì, bisogna fare delle scelte. Non conosco i giocatori che ha preso, ma spero che continui come ha fatto finora".

Può credere nell'Europa?

"La vedo un po' dura".