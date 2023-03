PIERGUIDI A RFV, Franchi non diventi il nuovo Flaminio

Ascolta l'audio

Michele Pierguidi a Radio Firenze Viola

Michele Pierguidi, Presidente del Quartiere 2, Campo di Marte, ospite ai microfoni di Radio Firenze Viola, si è soffermato sul tema caldo del mondo Fiorentina, lo stadio: "Si parla dello stadio ma si parla della zona di Campo di Marte. Avere lo stadio attuale, senza la Fiorentina è senz'altro un problema, basti pensare allo stadio Flaminio di Roma che vessa in una condizione di degrado molto preoccupante. Noi come quartiere ci abbiamo sempre pensato. Ormai è certo che il Franchi sia intoccabile, è una situazione complessa ma mi pare che l'intervento sullo stadio non sia in discussione."

Su chi dice che a Commisso non è stato fatto fare lo stadio come replica? "E' vero, a Commisso non è stato fatto fare lo stadio. Il Ministero non approvò il progetto di demolizione e di ricostruzione di uno successivo".

Cosa pensa di questi 55 milioni di euro messi sotto analisi? "E' sicuramente qualcosa che desta preoccupazione, sia per Firenze sia per Venezia, speriamo che alla fine vada tutto in porto, senza alcun tipo di ripercussione".

Riqualificazione urbana sarebbe importante per Campo di Marte, come cambierebbe la vita? Sicuramente in meglio, lo stadio sarà un luogo vivo ogni giorno; senza dimenticarci della tranvia e dell'ampio e comodo parcheggio a disposizione sia per i residenti sia per chi si recherà allo stadio in macchina".

Quale sarà il destino dei tifosi? "Credo che la soluzione più accettabile la debbano trovare il sindaco e i sindaci interessati. Io personalmente propendo per Empoli, a 30 km di distanza da Firenze, penso sia una cosa fattibile per tutti".

Com'è il confronto tra Comune e proprietà? "Quando Commisso presentò il progetto, il Comune si fece in 4 per farlo approvare. Sinceramente questo contrasto non lo vedo, penso sia un'esagerazione pensare questo. Da quello che vedo io mi sembra un rapporto cordiale".

Sullo stadio di atletica? "Quella di atletica è una società di altissimo livello, mi risulta che le dimensioni del campo non siano consone. Per di più penso che si debba portare rispetto alla società di atletica, sarebbe ingiusto anche solo parlarne di quest'ipotesi. Detto ciò è indubbio che la zona di Campo di Marte sarà soggetta a molti lavori nei prossimi anni.

Si attende una comunicazione anche da parte della Fiorentina? "Non lo so, non giudico. Bastano le parole del sindaco che sottintendono un colloquio tra proprietà e Comune".

Urgenza di intervenire sul Franchi? "Il cemento del Franchi ormai è degradato, il comune di Firenze spende ogni anno 2 milioni di euro per la manutenzione. L'importante è che non si ripeta il caso dello stadio Flaminio".