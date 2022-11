PELLICANÒ A RFV, Top 5 portieri A: c'è Terracciano

Pino Pellicanò, ex portiere della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare l’attuale situazione in casa gigliata verso la partita contro l’RFS Riga. Si sofferma a parlare di Gollini: “Nelle ultime partite ho visto bene la Fiorentina, sta tornando la squadra dell’anno scorso. Arriveremo secondi ma l’obiettivo in Conference era passare il turno, direi che Gollini ora può andare in campo tranquillamente. Il portiere è una persona sola, unico in area. Quindi se la domenica prima hai fatto un errore, un po’ te lo porti dietro. Gollini ha bisogno di tranquillità, quando sarà in condizioni perfette andrà in campo bene. Il problema per lui è stato Terracciano, che è andato alla grande dall’anno scorso. Ormai la squadra ha una grande amalgama con lui, ha dato tanta sicurezza alla difesa. Gollini è un ottimo portiere ma è stato tanto fermo, ha bisogno di riprendere la condizione giusta”.

Prosegue sul portiere: “La rivalità in porta è meglio che non ci sia, perché quello che va in campo deve essere tranquillo. Terracciano è un buon portiere in primis, ma ha anche goduto d questa fiducia. Sa che va in campo lui, quindi non ha problemi: è bene che il titolare sappia che giocherà sempre”.

Su Terracciano: “È sempre stato un buon portiere, ma ultimamente si sta superando. Lo metterei tra i primi 5 portieri della Serie A. Con lo Spezia ha fatto tre parate difficili”.