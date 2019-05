PECCI A FV, Bologna ok, saranno guai per i viola

Intervistato dalla redazione di Firenzeviola.it nel giorno di Bologna-Fiorentina, il doppio ex della sfida Eraldo Pecci ha parlato delle pricipali insidie per i viola al 'Dall'Ara': ''Non sarà affatto facile per la Fiorentina portare a casa l'intera posta da Bologna; la squadra di Pioli è nel suo momento migliore e la bella vittoria di San Siro è la cartina di tornasole più lampante. I rossoblù hanno trovato il loro equilibrio con la nuova difesa a tre con la quale riescono a subire pochissime reti ed oltre a ciò hanno permesso a Di Vaio di trovarsi nella condizione di essere più imprevedibile e pericoloso per la retroguardia avversaria. L'assenza di Behrami? Sarà un problema perché per come è messa la Fiorentina l'assenza di un giocatore come lui si farà di certo sentire''.