PAGANIN A RFV, Kean in Viola deve andare in doppia cifra

Massimo Paganin, ex viola e a lungo capo delegazione delle nazionali italiane giovanili, ha dato le sue opinioni riguardo all'arrivo di Moise Kean - conosciuto proprio nel settore giovanile federale - alla Fiorentina nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola: "Può essere una buona scelta. Ha già esperienza e deve crescere per dimostrare il suo valore assoluto. È sicuramente una punta di movimento, ama attaccare la profondità. La Fiorentina può essere una buona piazza per rilanciarsi a livello internazionale. Può ritagliarsi quello spazio giusto, ma non glielo regala nessuno".

Nella sua migliore annata in Italia il bottino è stato di 6 reti.

"Non è sufficiente. Deve trovare spazio e raggiungere la doppia cifra. Questo è l'obiettivo da conseguire per Kean quest'anno. Anche perché la Fiorentina negli anni ha avuto una crescita importante, ora ha scelto un allenatore giusto e le politiche intraprese sono giuste. Certo il lavoro da fare è ancora molto".

Le sembra cresciuto o migliorato negli atteggiamenti che spesso hanno fatto discutere?

"Questo non lo so, è da un po' che non lo vedo. Ma deve dimostrare di essere migliorato, però a dirlo sarà solo il campo. E in campo ti porti tutto, anche ciò che fai fuori. Per Kean è un'opportunità che crescere ulteriormente, non va sprecata".

