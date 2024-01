P. IACHINI A RFV, Ikoné, ma quali pressioni? Vi spiego

FirenzeViola.it

Così a Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", l'ex centrocampista della Fiorentina Pasquale Iachini sulla sterilità degli attaccanti gigliati: "C'è l'idea che se non fai tanti gol non sei nessuno, anche io nella mia carriera ne ho segnati pochi, tuttavia ne ho fatti fare. In giro non ce ne sono nemmeno così tanti in grado di darti determinate garanzie. Prima c'erano gli attaccanti veri e poi quegli esterni che facevano gli assist".

Come si spiega le difficoltà incontrate da Ikone?

"Il problema è caratteriale, perché se hai delle doti devi anche dimostrarle. Magari a Ikone è venuta questa paura che lo limita... Anche se, voglio dire, di che paura stiamo parlando? Una volta si facevano i contratti annuali e la pressione era dovuta al fatto che dovevi dimostrare di meritarti il rinnovo".