ORSI A RFV, 4-3-3? Può essere soluzione giusta ma dipende da Bonaventura

L'ex Lazio Fernando Orsi, oggi commentatore Sky, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, su "Viola Amore Mio": "Il peggio per la squadra di Sarri è passato ma al Franchi sarà dura, anche se la Lazio ha sempre fatto bene lì negli ultimi anni. Sarà una partita difficile ma la Lazio è una squadra molto intelligente e sa adattarsi bene all'avversario. La Fiorentina ha un'occasione importante perché vincendo stasera potrebbe rimettersi in corsa per l'Europa che non è la Conference. Non so se aspettarmi tanti gol ma mi aspetto una partita di livello tecnico importante".

Tornare al 4-3-3 per la Fiorentina potrebbe avere senso?

"Potrebbe essere la soluzione giusta ma bisogna vedere poi come reagisce la Lazio, che comunque soffre le squadre che attaccano. Il giocatore più importante è Luis Alberto ma ci sono anche altri che sanno palleggiare bene. Stasera si sfidano due allenatori con tante idee. Bisogna vedere poi chi gioca mezzala per la Viola nel 4-3-3 perché Bonaventura farebbe un lavoro sempre molto simile a quello del trequartista".

La situazione di Belotti?

"Soprattutto nelle nostre opinione accade che da un giorno all'altro cambiamo idea, gli allenatori invece dicono sempre che ci vuole tempo".

