ONOFRI A RFV, Sorpreso che Gud non si sia adattato subito. Frendrup un giocatore quasi completo

L'ex calciatore del Genoa Claudio Onofri è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si Compra" per analizzare le tematiche più attuali di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire dalla situazione relativa ad Albert Gudmundsson: "Ovvio che ci sia preoccupazione però l'allenatore fa delle scelte che sono identificabili con gli allenamenti settimanali. Ovvio anche che un nuovo arrivato debba avere fiducia anche se manca di rendimento per arrivare alla sua migliore versione. Gudmundsson però è straordinario, anche a livello mentale perché è uno che dà tutto se stesso in tutte le fasi di gioco. Al Genoa è cresciuto anche sotto il profilo dei gol e degli assist. Io sono sorpreso che non si sia adattato subito a Firenze. Le motivazioni le sanno solo lui e l'allenatore. Però è un acquisto interessante per la Fiorentina, a me piace perché con le sue giocate scalda i tifosi. Vedremo, capita però a tutti avere dei momenti negativi".

Può essere un limite questo suo carattere da leader a bloccarlo nella sua crescita con la Fiorentina?

"Non l'ho conosciuto personalmente ma mi sembra completo. Quanto meno per quello che si vedeva in campo e nelle dichiarazioni fuori. Bisogna sapersi adattare a tute le situazioni. Però ci sono tutte le qualità sia tecniche che mentali per tornare al massimo. E' appena arrivato, ci sono delle situazioni fisiche e di ambientamento per le quali non sta riuscendo a risultare quel talento visto al Genoa".

Un giudizio su Folorunsho e Frendrup

"A me Folorunsho piace molto dai tempi del Bari. Dava l'impressione di poter crescere anche come categoria. Non è Gudmundsson dal punto di vista complessivo però ecco. Frendrup invece è un giocatore straordinario per mentalità e concentrazione in ogni situazione. E' un centrocampista quasi completo. Deve migliorare in fase realizzativa e di assist. Per il Genoa è un giocatore fondamentale. Con Frendrup non parliamo di un talento ma di un giocatore che fa tante cose. Questo ragazzo è stato una sorpresa. Il Genoa ha speso pochi soldi e adesso ne vale molti di più. E' completo. Non ha numeri alla Gudmundsson ma fa tutto il resto. Normale che ci sia la richiesta di squadre importanti".

