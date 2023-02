OLIVEIRA A RFV, Jovic non è una 1ª punta. La C. Italia...

Intervenuto a RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione Viola amore mio, l'ex viola Lulù Oliveira ha parlato del momento della Fiorentina, soffermandosi in particolar modo sull'attacco gigliato. Queste le sue parole: “Jovic non è una prima punta, è più un trequartista. Lo si vede anche dal suo atteggiamento in campo. Davanti serve un attaccante di peso, perché altrimenti i difensori avverarsi vanno a nozze. Ho sempre detto che la Fiorentina doveva cercare una prima punta”.

Un aneddoto

“Quando sono arrivato a Firenze ho cercato spesso Batistuta perché volevo capire quando avevo la palla che movimenti dovevo fare. Andai da mister Ranieri e chiesi di poter capire meglio la situazione. Questo manca alla Fiorentina di adesso, ossia avere chiarezza”.

Quali potrebbero essere le soluzioni in merito?

“Ci sono diversi metodi. L’allenamento, i tiri in porta ecc. La Fiorentina segna poco, ha perso tanti punti in casa e non solo. Serve cambiare. Inoltre molto passerà anche dalla semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese. Una partita difficile perché nonostante tutto la squadra di Ballardini ha fatto fuori Napoli e Roma".