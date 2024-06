NOVELLINO A RFV, Palladino giovane e intelligente come Goretti

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Walter Novellino, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante 'Palla al centro'. Queste le sue parole partendo da una sua valutazione su Palladino: "È napoletano e i napoletani si sanno vendere (ride, ndr). Inizialmente eravamo tutti un po' scettici su di lui ma se Galliani punta su di lui vuol dire che c'è del valore. Nel calcio di oggi ci vogliono i risultati e secondo me li ha fatti anche Italiano che forse è stato un po' chiuso nella comunicazione. Palladino è uno che può far bene: è giovane ed è intelligente. Poi bisogna fidarsi di Goretti: è uno molto più bravo, io l'ho portato in prima squadra quando era centrocampista. Roberto sa le problematiche e le difficoltà di una piazza come Firenze. Farà grandi cose con la Fiorentina".

