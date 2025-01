NICOLATO A RFV, A Kean serviva maggiore continuità. Sottil un'ala rara per la Serie A. Senza Bove la Viola ha perso molto

FirenzeViola.it

L'attuale CT della Lettonia ed ex CT dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato ha parlato a Radio Firenzeviola, nel pomeriggio del "Viola Weekend", partendo con un giudizio della Serie A attuale: "Mi sembra che ricalchi gli altri campionati, alcune posizioni sono un po' invertite e alcune squadre piccole stanno crescendo molto. È un campionato interessante per quanto riguarda la lotta scudetto e quella per non retrocedere".

Cosa ne pensa di Casadei, dato che potrebbe tornare a giocare in Italia?

È un ragazzo con grandi prospettive, con una notevole capacità di inserimento. È una mezzala offensiva, ma sa fare il suo lavoro anche in fase difensiva. Nelle nazionali giovanili ha sempre dimostrato le sue qualità".

A Monza la Fiorentina cosa rischia?

"Le partite in Serie A sono tutte complicate, a prescindere dai giocatori che le compongono. Qualsiasi squadra è organizzata per mettere in difficoltà l'avversario. Il nostro campionato è molto tattico, c'è molta strategia. Questo è anche il motivo per cui è difficile avere grande continuità di risultati, perché il campionato è davvero impegnativo".

È stupito del continuo rendimento di Kean?

"Per nulla, perché Moise Kean è sempre stato un giocatore di ottimo livello con grandissime capacità realizzative. Lo ha sempre dimostrato quando ha giocato con continuità. Ha militato anche in squadre molto complete in attacco, quindi non sempre è stato protagonista. Per il campionato è un giocatore sopra la media e ora, con la continuità dalla sua parte, sta dimostrando tutto il suo valore".

Un altro che sta crescendo è Sottil.

"Anche in una fase di questa stagione i commenti su di lui non erano positivi, ma è un ragazzo con grande talento. Avere talento e continuità non è facile. Lui possiede entrambi, è un'ala rara per la Serie A, con cambi di passo e dribbling. Se non viene fermato dagli infortuni, può dimostrare tutto il suo talento. Capisce il gioco e offre giocate imprevedibili".

Un giudizio su Ranieri?

"Della Fiorentina ne ho avuti tanti. Su Ranieri confermo quanto detto: è un giocatore di sicuro affidamento, con grande attenzione, che ha fatto un bel percorso. È un calciatore che puoi impiegare un po' ovunque e fa sempre il suo dovere. Io sono stato il primo a provarlo nella difesa a tre, perché nasceva come terzino sinistro".

Quanto perde la Fiorentina senza Bove?

"Prima di tutto voglio esprimere la mia vicinanza a Edoardo. È un ragazzo straordinario con qualità calcistiche di primo livello. Dal punto di vista tecnico è una perdita per la squadra, perché è uno di quei giocatori di cui ti puoi fidare ciecamente. La reazione del mondo del calcio dimostra quanto Edoardo sia straordinario anche dal punto di vista umano oltre che tecnico. Mi auguro che possa continuare la sua carriera".



