NASSI A FV, JOE BARONE EVITI DI PARLARE: FA UN DANNO AI VIOLA

"C'è una sola parola che descrive quanto accaduto: disorganizzazione". L'ex direttore generale viola, Claudio Nassi, si esprime così in merito alla questione rinvii a causa della quale la Fiorentina è stata costretta a fare una trasferta a vuoto, sabato scorso a Udine. "Il calcio - dice in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it - è l'industria più importante del paese, e dovrebbe essere gestito in modo perfetto".

E invece così non è, almeno a suo avviso.

"No e dobbiamo accettare ciò che passa il convento".

Ovvero?

"Che il calcio non sa ancora organizzarsi. Tutte queste assemblee che fanno in Lega... Mi sembrano più passerelle che altro, infatti poi i conti non tornano".

Secondo lei come dovrebbe cambiare il sistema?

"Ha presente l'NBA? Ecco, ci dovrebbe essere un unico manager a guidare il sistema calcio. Uno come era Marchionne".

Da ex dg, pensa che Joe Barone si stia muovendo nel modo giusto?

"No, lui non conosce il calcio italiano e quindi deve stare più calmo, tranquillo, beato. Deve evitare di parlare, sennò fa un danno a Firenze e alla Fiorentina".

In che senso?

"Si sa: il calcio è uno sport stupido per persone intelligenti, in più serve alla politica. Bisogna lavorare sotto traccia, capendo da che parte tira il vento e senza fare guerre".

Quindi i viola si stanno esponendo troppo?

"Attenzione, io non intendo dire che non si devono far valere le proprie idee. Semplicemente va fatto nei luoghi deputati, non sulla stampa".