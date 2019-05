NARDELLA A FV, Appello all'unità e tutti allo stadio

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, rivolge un appello all'unita in vista degli ultimi novanta minuti di campionato: "Siamo tutti di fronte ad una realtà drammatica e ci ritroviamo a doverci giocare tutto domenica, perciò rivolgo un appello all'unità per conquistarci questa salvezza, un appello a raccogliersi e ad azzerare le polemiche, a tirare fuori le energie per un obiettivo comune come sa fare la città. Andiamo tutti allo stadio senza lasciare posti vuoti e facciamo vedere cosa e quanto vale Firenze. A chi mi rivolgo? Io mi rivolgo anche alla proprietà certo, dalla proprietà all'ultimo dei tifosi. Ora dobbiamo avere solo un pensiero nella testa per questo obiettivo che è la salvezza"