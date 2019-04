N.AMORUSO A FV, I miei giudizi alla Primavera

La Primavera di Semplici ha vinto bene contro lo Stabaek all'esordio del Torneo di Viareggio. Un 6-1 che lascia poco spazio alle interpretazioni, con una Fiorentina che è sembrata padrona del campo dal primo al novantesimo minuto. Sugli spalti, oltre a qualche infreddolito spettatore, tanti addetti ai lavori tra cui anche il capo scout della Reggina Nicola Amoruso, una vita da attaccante tra Reggio Calabria e Torino solo per citarne alcune. Amoruso, ai microfoni di Firenzeviola.it dà un giudizio sulla Primavera giocatore per giocatore: "La Fiorentina è veramente un'ottima squadra. Sono venuto a vederla senza un motivo particolare ma mi ha fatto una grande impressione. La società viola ha investito tanto nel settore giovanile e questi sono i frutti. Ashong è quello che mi ha impressionato di più. Grande corsa soprattutto nel primo tempo mentre nel secondo, complice anche l'andamento della gara, si è un po' fermato. Si intravedono grandi potenzialità ed è ancora giovanissimo. Ragazzo da seguire con attenzione come tanta attenzione merita anche l'altro esterno difensivo Bittante: buona corsa e ottimo destro. Anche Panatti ha fatto veramente bene. Questo ragazzo ha grandi mezzi fisici e un grandissimo tiro dalla distanza. Deve migliorare nel breve ma è già un ottimo prospetto. Matos è un fenomeno tecnicamente, si vede che è brasiliano. Deve essere probabilmente più continuo nell'arco di una partita. Non dimentichiamoci di Zohore: una forza della natura. Gli manca ancora lo spunto nel breve e forse anche un po' di condizione fisica. Anche lui però dimostra già di essere un giocatore che ha grandissime potenzialità: fa reparto da solo ed è capace anche nella rifinitura. Un grande acquisto della Fiorentina. Il giocatore più pronto tra quelli visti? Probabilmente Acosty, uno che salta l'uomo e che ha già la freddezza sotto porta per giocare coi professionisti"