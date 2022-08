MILITELLO A RFV: "CURIOSO DI VEDERE L'INFERNO OLANDESE"

Cristiano Militello, noto giornalista di Striscia La Notizia, ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola a margine dello spettacolo realizzato al Forte dei Marmi assieme a Leonardo Fiaschi, Sergio Sgrilli e Paolo Migone:

Cosa può regalare Italiano alla Fiorentina?

"Non è più un esordiente ma ha sempre lo steso entusiasmo. Questo è un bene, è un ragazzo molto capace. Io a volte a Striscia sono costretto a mettere alcuni sfondoni e Radu è una di queste. La Cremonese lo ha però difeso, mi ha fatto quasi tenerezza".



Jans ha detto che in Olanda troveremo l'inferno di Dante...

"Ha fatto proprio una citazione Fiorentina... Devo dire che queste cose non spaventano più nessuno. A me caricherebbe. Vedremo come sarà l'inferno olandese".

Quale giocatore la stuzzica di più?

"Mi sembra che ci sia ancora qualche sogno nel cassetto del mercato. La curiosità è tutta su chi arriva. Ha giocato molto bene Sottil, abbiamo un mix importante. Anche i più esperti dovranno fare la loro parte. Ho fatto più di un libro, ma sulla tifoseria toscana ne avrei potuto fare più di uno. Anche ai tempi di Calciopoli ce ne furono molti di simpatici. La perla è in agguato ovunque in Italia. A Firenze ci sono dinamiche che affondano le radici nella storia, sinonimo di qualità".