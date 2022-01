MARTORELLI A FV, Pulgar al Gala. Vlahovic-Cabral...

L'agente Giocondo Martorelli, presente a Milano per l'ultimo giorno del calciomercato, parla così a FirenzeViola.it: "Il voto al mercato della Fiorentina è molto positivo, sia per la tempestività con cui la società è riuscita a cercare di mettere a disposizione di Italiano alcuni ruoli in cui l'organico aveva lacune, sia per la ciliegina sulla torta che è l'operazione Vlahovic. Capisco i tifosi per la perdita di un giocatore così ma la società non aveva alternative a prendere in considerazione il trasferimento. Portare a casa un'operazione del genere è una cosa straordinaria e con l'arrivo del 23enne Cabral, già nazionale brasiliano che conosce il calcio europeo e ha potenzialità solo da sgrezzare, si è fatto un acquisto mirato e intelligente, c'è stata programmazione".

Piatek e Cabral possono far dimenticare Vlahovic?

"Quello secondo me no, parliamo di uno degli attaccanti più forte a livello mondiale. Con Haaland rappresenta il futuro per qualsiasi squadra. Cabral però ha potenzialità interessanti e non mi sorprenderei se a fine anno fossero tutti molto contenti".

Arriva Agustin Alvarez.

"Parliamo di un 2001, ma non lo conosco così bene da poter giudicare".

Pulgar va al Galatasaray?

"Sì, operazione di cui ero conoscenza. Sarà un prestito secco fino a giugno, senza riscatto. Un'opportunità per il ragazzo di andare a giocare, va in un'ottima piazza anche se è un calcio diverso dal nostro".