Fiorentina, le manovre in mezzo: insiste per Bernabé. E occhio a Frendrup

Il trend in casa Fiorentina è cambiato, scrive stamani La Gazzetta dello Sport. In panchina arriva Stefano Pioli, tecnico d'esperienza e con uno scudetto in carriera, e le tre operazioni già concluse in entrata confermano la vivacità della società viola e le intenzioni di posizionarsi ad alti livelli. L'obiettivo è un piazzamento europeo e riuscire finalmente ad alzare la Conference League, il percorso è iniziato.

Focus a centrocampo

La rosea spiega che la priorità per la Fiorentina è lavorare sul centrocampo, il reparto che forse più di tutti è destinato a cambiare profondamente. Se ne sono andati Adli, Folorunsho e Cataldi, è già arrivato Fazzini e il nome più ricorrente sul mercato è quello di Adrian Bernabé, spagnolo classe 2001, per il quale il Parma chiede almeno 20 milioni, ma se c’è un prezzo teorico vuol dire che non è del tutto incedibile. È un play atipico, piace a Stefano Pioli e sarebbe perfetto per dare duttilità al reparto. Nei radar c'è anche Frendrup del Genoa, anche qui la richiesta è di 20 milioni di euro.