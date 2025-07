FirenzeViola Un rinnovo in stand-by e il Betis. Che succede sul fronte Mandragora?

Proprio dopo la miglior stagione della sua carriera, il futuro di Rolando Mandragora è in bilico. Non che il giocatore in questi giorni sia particolarmente preoccupato, anche perché si è goduto e si sta godendo i giorni del matrimonio con sua moglie Lucia. Ma gli agenti stanno sondando il terreno per capire quale sarà il destino del centrocampista campano, anche perché sanno benissimo che la regola del calciomercato è quella di monetizzare al massimo il momento migliore. La volontà del calciatore è di restare alla Fiorentina e lo ha fatto già presente al suo entourage, però di fronte all'assenza di contatti per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 con opzione al 2027, sta nel gioco delle parti guardarsi intorno.

Il Betis e un interesse che parte da lontano

Chissà se la doppia sfida di Conference League ha alimentato l'interesse del Real Betis Balompiè per Mandragora, sta di fatto che la società spagnola si era già fatta avanti a gennaio per sondare la possibilità di mettere sotto contratto il centrocampista. Respinto con perdite, il club biancoverde è tornato alla carica in questi giorni provando a sfruttare l'impasse che c'è tra Fiorentina e giocatore sul rinnovo.

L'offerta sul piatto e i nuovi contatti

Il Betis potrebbe mettere sul piatto circa 10 milioni di euro e questo sta facendo un po' vacillare la società viola che considera più o meno quello il prezzo del suo giocatore anche se l'intenzione non sarebbe di privarsi di Mandragora proprio ora. Tutto però può succedere: la sensazione è che entro il ritiro almeno sul fronte spagnolo sarà presa una decisione. Mentre sui fronti italiani - leggasi soprattutto Bologna che ha fatto un primo sondaggio - per ora la situazione è piuttosto ferma in attesa di capire cosa vorranno fare Mandragora e soprattutto la Fiorentina.