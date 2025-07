Milenkovic è a Firenze: ieri sera a cena in un ristorante a Fiesole

Nikola Milenkovic non dimentica Firenze, e in attesa della ripartenza della stagione con il suo Nottingham Forest ha deciso di trascorrere qualche giorno nella città che lo ha visto crescere come uomo e come calciatore. Una foto pubblicata sui social dal ristorante di Fiesole "La Reggia degli Etruschi" mostra il difensore serbo con qualche tifoso che gli ha chiesto una foto in onore dei vecchi tempi. E Milenkovic si è prestato sorridente.

Ricordiamo che questa stagione il classe 1997 rischia di affrontare di nuovo la Fiorentina in più occasioni: la prima sarà nell'amichevole in programma il 5 agosto prossimo in Inghilterra, poi potrebbe esserci un doppio confronto nella fase a eliminazione della prossima Conference League, competizione che sia la Fiorentina che il Nottingham Forest inizieranno da probabili protagoniste.