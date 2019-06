MARTORELLI A FV, Chiesa? Per cessione...

Giocondo Martorelli, procuratore tra gli altri del viola Ranieri, è intervenuto "Garrisca al Vento" in onda su tmwradio.it a cura della redazione di Firenzeviola.it: "



Cosa pensa del futuro di Chiesa?

"Il nuovo proprietario non ha alternative dal pensare di trattenere Federico Chiesa. Promettere che non ceda il giocatore più rappresentativo è un dovere poi ci sarà un accordo tra Chiesa senior e la società anche perché se il giocatore ha un accordo con la Juve ma il contratto di qualche anno con la Fiorentina, il club può trattenerlo. A meno che ci sia una grande forza di volontà del ragazzo di andarsene e accontenti economicamente la società: queste sono le due componenti perché Chiesa vada via".



Commisso dice sempre che al 99% Chiesa resterà, quell'1% a cosa si riferisce?

"Se il trasferimento della società da Della Valle a Commisso è stato il più breve della storia perché i DV hanno lasciato una società pulita dal punto di vista dei bilanci e senza sotterfugi. Può esserci un diritto di prelazione verso la Juve nel caso vogliano cederlo, non credo che la proprietà di prima abbia tenuto nascosto qualcos'altro".

Cosa pensa del mercato viola?

"Quando commisso dirà quali saranno gli investimenti Pradè inizierà a lavorare in un ambiente che lui conosce, con esperienza e professionalità. La linea deve darla il presidente perché ci può essere un proprietario con un patrimonio di oltre 4 miliardi ma l'investimento nel club può essere in base ai ricavi".



Ranieri resterà alla Fiorentina?

"Ha fatto un grandissimo campionato a Foggia e l'Under 20 è risultato uno dei migliori con Pinamonti. Partirà per Moena con Montella che lo valuterà e deciderà il percorso migliore. Valuteremo di volta in volta il percorso da fare".