MARIANELLA A RFV: "VIOLA DA PRIME CINQUE POSIZIONI. TERRACCIANO SPESSO MALTRATTATO MA DECISIVO"

Massimo Marianella a Radio Firenze Viola

"Questa per me è una Fiorentina che vale il quinto posto e che se tutto va bene può bussare anche per il quarto posto- parole d'autore, quelle di Massimo Marianella. Il volto di Skysport è intervenuto a Radio FirenzeViola a poche ore dal successo di Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: "Sta andando tutto bene. C'è un cambio di dimensione ed atteggiamento, ma c'è dietro sempre la stessa ambizione del tecnico. Sono stati inseriti anche diversi ragazzi interessanti, spesso per esigenze a causa di defezioni, ma i giovani si stanno integrando bene. Si è creata un'onda viola che tutti dobbiamo cavalcare.

Mercato? Io non sono convinto che la Fiorentina dovrà cambiare tanto. Questo è un campionato diverso, strano. Non intaccherei troppo questo gruppo a gennaio. Servirà magari un acquisto mirato per sfruttare la particolarità del momento e di questa Serie A".

Una valutazione su Ikoné?

"Sta facendo benino, bene se consideriamo quanto fatto nella prima parte a Firenze. Non è ancora il calciatore che faceva la differenza in Francia, ma l'andamento lascia ben sperare. Poi ieri non mi ha rubato l'occhio. A me ad esempio son piaciuti molto Arthur e Duncan. Il ghanese è il tassello perfetto in un centrocampo che prevede anche Bonaventura. Un po' in questo mi ha deluso Maxime Lopez. Fammi sottolineare anche la prestazione di Terracciano, spesso maltrattato e ieri decisivo su Osimhen".



Invece è stupito dalle prestazioni di Quarta?

"Ero convinto di essermi sbagliato su di lui. L'avevo visto in Argentina ai tempi del River e quando la Fiorentina lo prese ero al settimo cielo. Qui in Italia non ho rivisto mai quel giocatore, adesso però ha avuto un cambio di passo anche grazie al nuovo ruolo che gli ha cucito Italiano. In lui, nel suo modo di giocare sia senza palla che in avanti, rivedo le letture dei grandi centrali di Arsenal e City e anche i dettami di Arteta e Guardiola. Merito comunque di Italiano. Io resto sorpreso da chi lo critica. Ieri, permettetemi di dirlo, è la Fiorentina ed Italiano che hanno vinto la partita, non il Napoli che l'ha persa".

