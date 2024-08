MARIANELLA A RFV: "Richardson è un centrocampista fisico ma tutt'altro che statico"

FirenzeViola.it

Il giornalista di Sky Sport, Massimo Marianella, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" dicendo la sua sulla Fiorentina: "Penso che le tempistiche di questo mercato non saranno ideali, visto che non si è messo l'allenatore in grado di allenare la squadra dall'inizio. Ma questo purtroppo è un po' il nuovo calcio. Poi ci sono state delle situazioni particolari, come l'infortunio di Scamacca che ha ritardato l'operazione per Gudmundsson. Dopodiché ho visto un paio di partite amichevoli: mi pare una squadra con delle idee e delle opzioni. Vedere insieme Kean e Kouame non mi è dispiaciuto. Ho visto anche un Barak volenteroso".

Le piace Amir Richardson?

"Ha un buon piede sinistro, è un giocatore molto alto e quindi una fisicità importante. Nonostante questo non è per niente statico e ha una buona visione di gioco. Credo sia un centrocampista di inserimento. Poi mi aspetto che arrivi almeno un altro giocatore in quel ruolo. So che c'è, sullo sfondo, l'idea del ritorno di Arthur. Sa giocare bene a calcio, ha condizionato spesso il rendimento della Fiorentina. Chissà che la sua volontà e quella del suo procuratore, lo stesso di Terracciano, possano agevolare il suo ritorno".

