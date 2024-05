MARIANELLA A RFV: "Faccio un paragone con l'NBA per Atene"

FirenzeViola.it

Giornalista e telecronista di Sky Sport nonché la prossima voce della telecronaca della finale di Atene su Tv8, Massimo Marianella è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" dando uno sguardo approfondito su quella che secondo lui sarà la finale di Conference League contro l'Olympiacos. Ecco le sue parole:

Sul paragone con L'Atalanta: "L'Atalanta ha fatto un ottimo percorso, riconosco tanti meriti alla società ed all'allenatore ma io non voglio paragoni con i bergamaschi, parlando dei viola, per atteggiamento se la Fiorentina gioca come nel secondo tempo di Brugge torna a casa con la coppa; la Fiorentina è stata a tratti una squadra bella, respiro un'aria che sa di voglia di crescere, facendo un paragone con l'NBA, se perdi una finale è il primo passo per vincere quella dopo. A Firenze ieri al media day ho visto volti diversi rispetto a quelli dell'anno scorso, i giocatori sanno già cosa devono fare e ritrovare sensazioni già vissute ti aiuta. Ho vissuto sia la gioia di Basilea e di Brugge ed erano diverse, la seconda ti riportava in finale, è stata un passo in avanti. A volte giocare le finali in casa è peggio guarda la Roma contro il Liverpool in Coppa Campioni, il Portogallo che perde con la Grecia, il Bayern che perde contro il Chelsea. Giocare la partita in casa è un avversario in più per l'Olympiacos

Sulle sensazioni in vista della finale: "Sono ottimista, non sono scaramantico, la Fiorentina ha grandi possibilità di portare a casa la coppa, voglio vedere sul campo quello che ho visto ieri al media day al Viola Park, l'atteggiamento deve essere positivo, anche quello dei tifosi per il momento è positivo, non ci sarebbero, se no, i meravigliosi 9.500 tifosi che vanno ad Atene. In questo momento la Fiorentina gioca una finale europea, deve essere orgogliosa di giocarla. La Fiorentina ci arriva con merito, e può arricchire il proprio palmeres, che è importante, per non parlare del fatto che la viola ha giocato tutte le finali UEFA. Andare a giocare questa finale è una cosa grande, non è una coppetta.

Sulla partita contro il Cagliari: "Ranieri ha compiuto delle imprese straordinarie anche a Firenze, mi auguro alleni una nazionale, quindi stasera si guarda la partita e si applaude Claudio, ma so che Italiano la preparerà come se fosse una partita importante anche per il fatto che arrivare in finale con un piazzamento europeo conquistato in campionato è fondamentale. Anche la finale di Atene si prepara giocando bene stasera, non a caso non vedo molti giocatori della primavera convocati".

Sulla possibile formazione ed Arthur: "credo che se il brasiliano arriva così come sta facendo in campionato ad Atene giocherà titolare. Nella mia mente, vedo bene anche Belotti che però deve dimostrare come sta; Bonaventura se sta bene lo metterei dietro la prima punta e metterei più fisicità a centrocampo con Beltran che potrebbe essere un'opzione offensiva dalla panchina in più; tra i due centrali, farei giocare Quarta e Ranieri anche se credo che quest'ultimo parta dietro nelle gerarchie rispetto a Milenkovic".