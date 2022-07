MANDORLINI A FV, "IN PORTA MEGLIO AVERE GERARCHIE. GOLLINI IN VIOLA SI RILANCERÀ"

L'ex allenatore dell'Hellas Verona, Andrea Mandorlini, ha parlato in esclusiva su Firenzeviola.it, soffermandosi in particolare sul neo acquisto viola Pierluigi Gollini, che allenò proprio a Verona nella stagione 2014/2015.

Crede che Gollini abbia le qualità giuste con i piedi, visto che Italiano ricerca questo nei suoi estremi difensori?

"Quando lo allenavo a Verona era ancora molto giovane e non erano ancora emerse le sue doti con i piedi, ma è comunque un portiere di qualità. In ogni caso ritengo che per un portiere sia più importante saper parare che giocare con i piedi".

Nonostante non abbia giocato molto, come valuta la sua esperienza al Tottenham?

"Ha giocato troppe poche partite per poterle valutare. Non era comunque semplice imporsi quando ti trovi davanti un portiere come Lloris che le gioca tutte. Credo che la sua esperienza migliore sia quella di Bergamo: all'Atalanta abbiamo visto il vero Gollini. Ora deve ripartire"

Crede che Firenze sia la piazza giusta per lui?

"Assolutamente si. Firenze è una piazza importante e lui è bravo e giovane. Penso sia la piazza giusta per giocare e rilanciarsi".

Vista l'ultima stagione di Terracciano crede che i due saranno in competizione o Gollini sarà titolare a prescindere?

"Non mi permetto di dire chi dovrebbe giocare e chi no, ma Gollini ha senz'altro voglia di riscattarsi dopo l'ultima esperienza in Inghilterra. Quanto a Terracciano ha dimostrato di essere un portiere affidabile. Credo sia giusto che ci sia un po' di sana competizione, ma dal mio punto di vista per il ruolo di portiere ho sempre preferito avere delle gerarchie".

Gollini non è l'unico acquisto, oggi è arrivato anche Jovic...

"Esatto. Jovic è veramente un bel colpo: è un giocatore importante".

Che stagione si aspetta dunque da questa Fiorentina?

"Mi aspetto tanto. Sicuramente da parte della società c'è grande voglia di riconfermare il piazzamento europeo ottenuto nella scorsa stagione. Sono arrivati giocatori importanti e altrettanto importanti sono stati confermati. Inoltre l'ambiente è quello giusto per fare un altro bel campionato".