MAIETTA A RFV, Parisi, Firenze piazza giusta per esplodere

Domenico Maietta a Radio Firenze Viola

Domenico Maietta, ex difensore centrale del Bologna e dell'Empoli tra le altre, è intervenuto durante la trasmissione "Viola amore mio" su RadioFirenzeViola. Nel corso del suo intervento ha anche raccontato il suo rapporto con Fabiano Parisi, che ha conosciuto bene durante la sua esperienza recente come team manager all'Empoli. Di seguito le sue parole:

Maietta, come valuta Parisi? E' un giocatore che può fare al caso della Fiorentina?

"Lo conoscevo già dai tempi dell'Avellino, quando arrivò a Empoli capimmo subito che era di un altro livello. Credo sia stato preso ad un buon prezzo, giovane e promettente, ha mille qualità. Credo che abbia fatto il salto di qualità che meritava. Firenze è la piazza giusta per esplodere: è un ragazzo taciturno ma che riesce comunque ad essere un leader, il cambio passo è la qualità che mi colpisce di più, il passaggio dalla transizione difensiva ad offensiva è una qualità che lui ha e sono in pochi ad averla".

Può migliorare fisicamente?

"E' giovane, chiaramente può migliorare ancora anche sotto quel punto di vista, data la giovane età. Può peccare in altezza ma credo non sia fondamentale nel suo ruolo".

Crede che sarà lui il titolare della fascia sinistra?

"Una squadra dell'importanza della Fiorentina deve avere due giocatori forti per ruolo. Credo che un'alternanza sia la soluzione migliore, non credo ci sia un titolare certo in questo momento".

Come valuta la stagione di un altro ex Empoli come Terracciano?

"Credo se la possa giocare alla grande con chi arriverà. E' bravissimo con i piedi e ha fatto bene in questi anni a Firenze: merita la titolarità. E' uno che sa stare al suo posto e che a livello di comportamento è sempre stato irreprensibile".

Si aspetta una Fiorentina che ambisca ad entrare in Europa League?

"Secondo me sì, ha già fatto due finali e ora deve solo fare il salto di qualità. Non è facile migliorare dopo due finali ma credo che queste siano le intenzioni".