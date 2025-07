Viti sui primi allenamenti: "Stiamo lavorando duro. Il gruppo mi ha accolto nel modo migliore"

vedi letture

Il nuovo difensore della Fiorentina Mattia Viti ha parlato ai microfoni ufficiali del club gigliato dopo i primi giorni di allenamento al Viola Park. Queste le sue dichiarazioni riguardo all'inizio della sua avventura e al gruppo squadra: "Per adesso queste prime ore con la Fiorentina stanno andando molto bene. Abbiamo subito iniziato a lavorare duramente e ci siamo già dati degli obiettivi. È un lavoro che ci servirà per mettere minuti nelle gambe e per arrivare il più pronti possibile all'inizio della stagione. Ho avuto la fortuna di essere stato accolto dalla squadra nel migliore dei modi. Siamo all'inizio, giusto scherzare come stanno facendo i ragazzi".

Viti continua parlando del nuovo mister Stefano Pioli e del suo staff

"È gratificante lavorare con loro. Sembrano dei ragazzi, sono sempre pronti a scherzare e hanno la battuta pronta. Poi però quando c'è da essere seri sono i primi a fare le cose nel modo migliore"