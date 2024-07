LUCCHESI A RFV, Mercato viola in ritardo fisiologico. Nico può partire dopo Ferragosto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Lucchesi, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato a "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola commentando i temi d'attualità: "Il mercato dei viola è un po' in ritardo fisiologico. La Fiorentina deve rinnovare molto, come ad esempio reparti interi, e quindi serve tempo. Sarei più preoccupato se i viola avessero fatto acquisti veloci ma non di qualità".

Che ne pensa di Kean, Pongracic e Colpani? "A livello individuale sono tutti ottimi profili e giocatori che possono stare nel contesto viola. Sarà importante la loro integrazione nella squadra e nel gioco di Palladino. Ora, però, servono anche altri profili".

Nico secondo lei resterà? "Secondo me può restare al 50%, credo che dopo ferragosto arriverà qualche offerta anche perché così le squadre risparmiano gli stipendi di luglio e agosto. Gudmundsson sarebbe un super colpo come sostituto di Nico, i tifosi viola hanno la bocca buona ed è giusto. Secondo me è giusto fare un mix di buoni giocatori sia esperti che di prospettiva. Bisogna pensare sempre più alla qualità che alla quantità. Sono certo che Pradè in questi ultimi sei mesi ha lavorato bene e sottotraccia".

Tessmann? "Pradè e Goretti non sono due sprovveduti, sanno di avere già in mano un accordo di massimo col calciatore e per questo spingono con il Venezia per abbassare il costo del cartellino. Finché c'è margine di risparmio è giusto provarci".