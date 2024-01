LUCCHESI A RFV, Italiano non sbaglia con Parisi. Nzola? La Fiorentina sta cercando altro

FirenzeViola.it

Fabrizio Lucchesi a Radio FirenzeViola

Fabrizio Lucchesi, ex dirigente della Fiorentina, è intervenuto nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola ripartendo dal mancato impiego di Fabiano Parisi nella gara pareggiata per 2-2 in casa contro l'Udinese: "È un calciatore che vale e lo sa benissimo anche la Fiorentina. Un allenatore non si diverte a lasciar fuori un calciatore se lo aiuta a vincere le partite. Italiano mette in campo gli undici che valuta nel lavoro della settimana. Faccio fatica a dire che Italiano a torto nel suo modo di impiegare Parisi, da lui ci aspettiamo molto ma l'allenatore manda in campo quelli che gli danno maggiori certezze".

Quanto contano i moduli nella gestione della squadra?

"Credo che l'intelligenza di un allenatore è quello di applicare un metodo di gioco che tenga conto delle qualità individuali dei tuoi uomini. Di solito quando si sbaglia approccio non è un problema tattico ma mentale. Io ricercherei qui il problema, piuttosto che in quello del modulo".

Come si spiega le difficoltà di Nzola?

"Per giocare nella Fiorentina non puoi essere un giocatore normale. Nzola ha dimostrato di fare fatica a mettersi in mostra, perché i viola chiedono di più. Magari altrove farebbe 11-12 gol, ma qui non riesce ad esprimersi. Per questo la Fiorentina sta cercando un giocatore per sostituirlo".



