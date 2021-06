LO STORICO AGENTE DI BURDISSO A FV, È GIÀ PRONTO PER FIRENZE

Nicolas Burdisso si appresta ad entrare nella dirigenza della Fiorentina per affiancare il ds Daniele Pradè nelle operazioni di calciomercato. Con un lungo trascorso da difensore in Italia, per l'argentino si tratta di fatto di una sorta di ritorno a casa nello Stivale, dopo aver maturato già un minimo d'esperienza nel ruolo con il periodo trascorso al Boca Juniors nelle vesti di direttore sportivo.

È pronto per un ruolo operativo in una dirigenza di Serie A? Chi lo assiste da una carriera intera o quasi giura di sì. In esclusiva abbiamo contattato il suo storico procuratore Martin Guastadisegno, che ha tra i suoi attuali assistiti il capitano viola German Pezzella, per avere l'identikit del Burdisso dirigente. Parlando a FirenzeViola.it, Guastadisegno non sembra avere troppi dubbi: "È già pronto per un ruolo così, è pronto per Firenze. È la persona adatta per l'incarico che andrà a ricoprire: ha lavorato nel Boca Juniors e con Pradè c'è un rapporto eccellente, storico, maturato dopo tutti gli anni che hanno passato insieme a Roma. Ancora non è tutto definito, devono chiudere, ma quando succederà sarà una cosa bellissima. Sono sicuro che saprà essere d'aiuto a tutti nella squadra, non solo a German (Pezzella, ndr) o ai sudamericani".

A proposito di Pezzella, inevitabile una domanda sul futuro nella Fiorentina del suo attuale capitano: "Ancora è troppo presto, per tutto...". Sia il difensore che il suo entourage vorranno infatti prima di tutto parlare direttamente con Gattuso, per capire prospettive e margini di manovra. Da un lato e dall'altro. Chissà che poi non possa essere proprio l'arrivo di Burdisso, ormai sempre più imminente, a cambiare ulteriormente le carte in tavola.