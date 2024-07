LO MONACO A RFV, Quarta-Milenkovic-Valentini, trio difensivo super

FirenzeViola.it

Nicolas Valentini è sempre più vicino ad essere un nuovo calciatore della Fiorentina. Del centrale argentino, attuale difensore del Boca Juniors, ha parlato Pietro Lo Monaco, storico direttore sportivo: "Lo conosco bene, è un difensore centrale mancino, è un ottimo prospetto e un'operazione di buon livello. Può essere il nuovo Samuel? Chi l'ha detto (Walter Sabatini, ndr) esagera. Però ripeto, è sicuramente un buon giocatore. Ha un buon piede mancino, ha un fisico di spessore. Se giochi a quattro può essere uno dei due centrali, se giochi a tre fa bene il braccetto di sinistra. Ha una certa polivalenza dal punto di vista difensivo, credo che sia un calciatore del livello della Fiorentina".

Può essere già un titolare della Fiorentina?

"Assolutamente sì, considerando i titolari della Fiorentina negli ultimi anni. Tranne Quarta, che è un altro tipo di giocatore, gli altri li può rimpiazzare bene. In una difesa a tre, con Quarta a destra, Valentini a sinistra e Milenkovic centrale è un ottimo punto di partenza".

Lei che li conosce bene, come mai la Fiorentina sta tornando ad affidarsi agli argentini?

"L'argentino vuole vincere sempre. Non si accontenta e questo si riflette in tutto, ogni palla la gioca come se fosse l'ultima. Come concetti, l'argentino è un calciatore affidabile. L'Argentina poi è un paese fatto dagli italiani, la matrice quindi è la stessa".

