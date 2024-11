LO MONACO A RFV, Mercato? Viola non hanno nulla 'da riparare'

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", per parlare di mercato. Questa la sua opinione sul vice-Kean: "La Fiorentina ha trovato un giovane attaccante "gollifero" con tanto spirito di rivalsa. Più che pensare alla sua alternativa io mi godrei il giocatore e il momento bellissimo della squadra".

Ci sono tanti indizi che fanno diverse prove, la Fiorentina può sognare?

"Si può assolutamente sognare nell'ambito delle primissime posizioni in classifica. I viola hanno tutte le carte in regola per far bene in un campionato che ha acquisito una bellezza inaspettata. Quanto tempo era che 5/6 squadre non stavano lì a lottare per il primo posto? Anche l'Atalanta viene da ottimi campionati, ma mai aveva dato l'impressione come quest'anno di poter dire la sua in ambito Scudetto. Lazio e Fiorentina invece sono due squadre fresche che vengono da due rivoluzioni importanti. La Fiorentina sta credendo molto nel proprio personale, guardate quanto Palladino ha insistito su Colpani, che non aveva iniziato bene. Il tecnico viola fa bene a dire che ha gli anticorpi per poterci stare a lungo lassù".

Come si gestisce il mercato di gennaio?

"Il mercato di gennaio si chiama 'di riparazione', non mi sembra che la Fiorentina abbia niente da riparare. Se le cose vanno bene e le scelte estive sono state tutte giuste non si deve per forza agire sul mercato. Tutt'al più la Fiorentina potrebbe inserire all'interno della propria rosa dei giocatori di prospettiva, ma i viola negli ultimi tempi stanno valorizzando il settore giovanile: Comuzzo, Ranieri, Bianco, Martinelli. Se fossi in voi mi segnerei il nome di Martinelli che due anni fa avevo chiesto a Pradè".

