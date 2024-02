LIVE FV, FIORENTINA-LAZIO, 2-1:RIVIVI LE EMOZIONI DEL FRANCHI

Fonte: A. Di Nardo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

FINISCE COSì. La Fiorentina vince e convince, scavalcando la Lazio in campionato e riaggacciando il settimo posto. Vittoria in rimonta della Viola, che va sotto sul finire del primo (a segno Luis Alberto) e poi nella ripresa ribalta tutto con le reti di Kayode e Bonaventura (in mezzo, sull'1-1, il rigore conquistato da Belotti e fallito da Nico, che colpisce il palo). Grande festa al Franchi, vi salutiamo così, grazie di averci seguito e buonanotte.

95' - TRIPLICE FISCHIO AL FRANCHI! LA VIOLA SUPERA LA LAZIO IN RIMONTA, FINISCE 2-1!

94' - Caos nel finale di gara, sia in campo che vicino alle due panchine. A farne le spese è uno dei componenti della panchina viola, Stefano Firicano, espulso per proteste.

90' - SARANNO QUATTRO I MINUTI DI RECUPERO. Si giocherà fino al 94'.

88' - Finisce anche la partita di un applauditissimo Arthur. Dentro Maxime Lopez. Standing ovation anche per Belotti, che lascia spazio a Nzola.

87' - Primo giallo dell'incontro: lo rimedia Vecino per un fallo da dietro su un'uscita palla al piede di Arthur.

85' - Incursione in area di Zaccagni: il numero venti punta tutti, rientra sul destro e cerca una conclusione respinta dal muro viola.

83' - Secondo cambio per la Fiorentina: esce anche Sottil, dentro Mandragora. Bonaventura passa esterno per prendere il posto di Sottil, con mMandragora in mediana.

80' - Cambia qualcosa anche Vincenzo Italiano: all'80' arriva il primo cambio, con Beltran che lascia spazio a Barak. L'argentino lascia il campo tra gli applausi.

77' - Doppio cambio Lazio: dentro Pedro e Castellanos, fuori Felipe Anderson e Taty Castellanos.

73' - Applausi scroscianti per Belotti, che conquista un'altra punizione con olio di gomito e sbracciate annesse. Il numero venti è finora protagonista di una grande gara, impreziosita dal pezzo di bravura con cui ha conquistato il rigore poi fallito da Nico.

69' - FIORENTINA IN VANTAGGIO! RIBALTA TUTTO BONAVENTURA! Il numero cinque è il più lesto ad avventarsi su una respinta vagante di Provedel dopo un gran tiro da fuori di Beltran; il poritere della Lazio non trattiene e si fa infilare da due passi dal piattone di Bonaventura. Esplode il Franchi!

67' - PALO DI NICO GONZALEZ! Rigore fallito dalla Fiorentina, che continua a litigare dal dischetto con la quarta cilecca su rigore. Stavolta Nico aveva spiazzato Provedel con la consueta rincorsa a rallentatore, solo il palo, il quarto di giornata dei viola, nega alla squadra il meritato vantaggio!

65' - RIGORE PER LA FIORENTINA! Splendido pezzo di bravura di Belotti, che riceve da Beltran, fa perno sul corpo e aggira Romagnoli, che è costretto a stenderlo nel disperato tentativo di intervenire in scivolata a pochi passi da Provedel. Guida non ha dubbi e indica il dischetto: dagli undici metri si presenta Nico...

63' - Cambio nella Lazio: esce Cataldi, dentro l'ex Matias Vecino.

62' - PAREGGIO FIORENTINA! PRIMO GOL IN SERIE A PER KAYODE! La Viola raggiunge il meritato pareggio su un'azione iniziata da Nico, rifinita da Belotti e conclusa con la proiezione offensiva del proprio terzino destro, che raccoglie il cross deviato dal Gallo e bucato sia da Beltran che dai difensori di casa e sbucando sul secondo palo col piattone spedisce sotto la traversa a porta vuota. Si riaccende il Franchi, è 1-1 all'ora di gioco!

60' - GIRATA DI RANIERI! Provedel si oppone. Altra chance per la Fiorentina! Al dodicesimo corner girata sul primo palo di Ranieri, super- riflesso di Provedel che respinge il colpo di testa ravvicinato.

57' - Lampo di Nico Gonzalez: l'argentino riceve sui venti metri, si gira sul mancino ed esplode un conclusione violenta che sorvola di poco la traversa.

55' - Altra azione offensiva della Fiorentina: confusione in area di rigore della Lazio su una punizione giocata corta da Biraghi, cross di Kayode e prima Belotti e poi Ranieri non riescono a girare in porta, murati da difensori della Lazio.

51' - Duro fallo di Milenkovic su Immobile. L'arbitro accorda la punizione sulla linea del centrocampo per il tackle da dietro del serbo ma mantiene in tasca il cartellino: ancora nessun ammonito.

48' - Chance per Belotti! Il venti viola si ritrova palla nel cuore dell'area dopo una respinta corta della difesa laziale, ma si coordina male e svirgola una conclusione che finisce in rimessa laterale.

46' st- Doppio cambio per i biancocelesti: fuori Marusic, al suo posto Hysaj. Fuori anche Isaksen, dentro Zaccagni, al rientro da infortunio.

SQUADRE DI NUOVO IN CAMPO! Due cambi per la Lazio.

46'pt - Duplice fischio di Guida! La Lazio va al riposo sopra di una rete. La Fiorentina costruisce tanto, colpisce tre pali in mezz'ora ma capitola al primo affondo degli ospiti con Luis Alberto.

45'- UN MINUTO DI RECUPERO.

44' - 0-1, LUIS ALBERTO! LAZIO CHE PASSA IN VANTAGGIO AL PRIMO TIRO IN PORTA! A colpire è Luis Alberto, che conclude una ripartenza fulminea dei biancocelesti sulla destra. Guendouzi imbuca per Luis Alberto, controllo in corsa di sinistro e piattone destro che scocca dal cuore dell'area, pallonea a un palmo di dita dal palo alla sinistra di Terracciano, a nulla serve la disperata scivolata di Ranieri che non intercetta la conclusione a botta sicura. La Lazio è in vantaggio al primo affondo.

40' - TERZO PALO VIOLA! Stavolta direttamente da calcio d'angolo, con Biraghi che dalla bandierina col mancino tenta il gol olimpico. Solo il legno alla sinistra di Provedel (il terzo di giornata) nega un vantaggio che a questo punto sarebbe stra-meritato per la Fiorentina.

39' - Punizione insidiosa per la Fiorentina: batte dalla trequarti destra Biraghi, che sul secondo palo pesca Belotti. Girata aerea respinta per l'undicesimo corner viola

37 ' - Fiorentina sempre in attacco, ma con meno impeto. Quando mancano meno di dieci minuti alla fine del primo tempo, l'impressione è che la Lazio abbia resistito all'ondata viola di inizia gara.

33' - Niente da fare sull'angolo, pallone che spiove sul secondo palo e che viene respinto da Provedel, che anticipa Belotti.

31' - Ottavo calcio d'angolo per la Fiorentina, che continua a fare incetta di tiri dalla bandierina. In precedenza proteste viola per un atterramento di Belotti al limite dell'area. Guida lascia giocare nonostante il brusio del Franchi.

26' - Fiorentina sempre in controllo. Ritmi adesso più bassi rispetto ai primi venti furenti minuti giocati dalla squadra di Vincenzo Italiano, che in questi ultimi istanti di gara si limita a gestire il possesso.

22' - Ancora un palo ferma la Fiorentina: al sesto corner, incornata quasi perfetta di Belotti che colpisce il palo alla destra di un battuto Provedel. Azione che prosegue con un tiro strozzato da Sottil e respinto da Provedel. Presegue l'assalto viola, che continua a collezionare angoli.

18' - Super occasione per la Fiorentina! A dir la verità doppia chance per la squadra di Vincenzo Italiano, che prima colpisce un palo quasi interno con un piazzato di Nico da dentro l'area di rigore (ottima azione in aggiramento di Belotti e Beltran) e poi, sulla ribattuta del legno, va a millimetri dall'1-0 con un colpo a botta sicura, e a porta sguarnita, di Bonaventura, su cui Casale si recupera. Spaccata del difensore della Lazio per un salvataggio che vale un gol.

15'- Prima occasione per la Lazio: sugli sviluppi di un corner calciato dalla destra da Luis Alberto, girata volante di Guendouzi che sfiora la porta di destro.

14' - Lazio che si affaccia in avanti: break sulla destra di Lazzari, che in velocità infila Biraghi e scodella per Immobile, chiusura provvidenziale di Ranieri che si ripete anche sul successivo cross di Lazzari. Angolo per la Lazio.

11' - Problemi fisici per Provedel: il portiere della Lazio viene medicato per un colpo subito. Gioco fermo per un minuto, con Sarri che ha già mandato a scaldare il secondo, Mandas.

9' - Assolo di Belotti: dopo un rimpallo vinto a centrocampo da Nico, break del centravanti viola, che punta la porta in progressione, si sposta la palla sul mancino e dal limite cerca la porta. Deviazione di Romagnoli e quarto angolo per la Fiorentina, un corne che porta a una respinta corta degli ospiti e a una conclusione dal limite di Arthur, destro che finisce alto di un paio di metri.

6'- Primo angolo conquistato dalla Lazio su incursione di Luis Alberto. Dalla baniderina va lo stesso numero dieci della Lazio per un destro a rientrare rimpallato sul primo palo dalla difesa di casa.

5' - Altra conclusione verso la porta della Fiorentina! Buona azione viola, con Belotti che allarga per armare il destro a giro di Sottil; il numero sette colpisce dal vertice dell'area di rigore, spedendo in curva.

3' - Tre angoli nei primi due minuti per la Fiorentina: il secondo è il più pericoloso, con spizzata sul primo palo e girata di Ranieri che viene rimpallata per un altro giro dalla bandierina.

1' - Comincia Fiorentina-Lazio! Primo calcio d'inizio per i viola.

20.42 - Squadre in campo al Franchi! Colpo d'occhio decisamente modesto per una partita di cartello, con la pioggia che probabilmente ha frenato diversi tifosi.

Viola che affronta il match coi biancocelesti, vera e propria bestia nera dell'ultimo periodo, da ottava in classifica, a -2 dalla squadra di Maurizio Sarri. Queste le formazioni:

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri.

Buona serata dallo stadio Artemio Franchi, qui Alessandro Di Nardo per raccontarvi Fiorentina-Lazio, gara valida per la 26esima giornata di Serie A.