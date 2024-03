LEONARDI (SKY) A RFV, Contenta per Barak. Clima ideale nello spogliatoio

Ascolta l'audio

Vanessa Leonardi a Radio FirenzeViola

Vanessa Leonardi, giornalista di SkySport e inviata a Budapest per seguire Maccabi Haifa-Fiorentina, ha raccontato così quanto successo nella serata di Conference: "Da Budapest la Fiorentina deve ripartire dalla reazione, dalle difficoltà (soprattutto quelle del campo) superate non con poca fatica. E anche da Barak, l'ho visto felicissimo. Adesso rischia di diventare la sua competizione. Sono contento per lui perché quando ci ho parlato ho percepito un grande professionista, capace di dire cose non banali. Era molto sorridente nel finale, dovrà ripartire da questo gol e sono convinto che lo potrà fare".

Questa gara può incidere sulla partita di domenica contro la Roma?

"Il campo era pesante, l'hanno visto tutti. E i giocatori erano stanchi a fine gara. In vista della gara contro la Roma Italiano dovrà fare alcune scelte, bisogna vedere come stanno i giocatori e soprattutto come sta Arthur".

Pace fatta anche tra Bonaventura e Ranieri?

"Sì, nel finale di gara erano tutti tranquilli. Non è la prima volta che succede una cosa del genere. Mi ricordo quando seguivo le gare con Higuain in campo, lui era uno che mandava a quel paese più o meno tutti, compagni e avversari. Sono cose che capitano".

