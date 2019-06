LAFONT ORA PENSA ALL'ADDIO: IN POLE C'È IL NANTES

Per la prima volta, il mal di pancia viola coinvolge anche Alban Lafont. In attesa di capire il destino dei giocatori più chiacchierati nel corso di questo calciomercato (Chiesa, Veretout, Pezzella e Milenkovic su tutti), anche il portierino francese - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - ha iniziato a guardarsi attorno. E complice la non perfetta stagione in maglia viola, in queste ultime ore sta valutando attraverso il suo entourage (la famiglia) l’opportunità di trasferirsi altrove. Ci sarebbe stato di recente perfino un contatto tra Lafont stesso e il neo ds viola Daniele Pradè in cui il portiere avrebbe manifestato più di una perplessità circa la sua permanenza in riva all’Arno.

Le offerte per il classe ’99 del resto non mancano e sempre secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it in pole position in questo momento ci sarebbe il Nantes, che potrebbe garantire a Lafont un posto da titolare oltre che uno stipendio di poco superiore a quello percepito alla Fiorentina (il nazionale francese ha un contratto fino al 2023 a 600.000 euro a stagione). Il club viola, in questo momento, non sembra aver messo Lafont in cima alle sue priorità di cessione ma se l’offerta dei francesi (arrivati 12° in Ligue 1 lo scorso campionato) dovesse farsi allettante, sarebbe disposto a parlarne, valutando in principio la formula del prestito con diritto di riscatto prima della cessione a titolo definitivo.