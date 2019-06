LAFONT, OK COL NANTES ENTRO DOMENICA: PRESTITO BIENNALE

La chiusura dell’accordo tra Fiorentina e Nantes per il trasferimento di Alban Lafont è ad un passo. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, entro la fine di questa settimana arriveranno le firme (probabilmente già domani) che permetteranno al portiere classe ’99 di tornare in Ligue 1, dove fino all’anno scorso ha giocato con la maglia del Tolosa, il club dove ha esordito giovanissimo e che gli ha permesso di mettersi in luce agli occhi della Fiorentina.

La formula del trasferimento (per la quale viola e gialloverdi hanno trovato l'accordo nella notte tra ieri e oggi) dovrebbe essere quella di un prestito biennale con diritto di riscatto a favore del Nantes, una cifra di poco superiore agli 8 milioni di euro che permetterebbero eventualmente alla Fiorentina di effettuare una plusvalenza nel caso in cui nell’estate 2021 il Nantes fosse interessato ad acquistare il cartellino di Lafont. L’operazione si chiuderà in tempi brevi per evitare così al portiere il fastidio di dover tornare in Italia ad inizio luglio per iniziare la preparazione con i viola.