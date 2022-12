L. FABBRI A FV: "DAL MERCATO UNA PUNTA ALLA BABA. AL G. GALA SE VINCO FACCIO COME JOAQUIN"

Il Golden Gala a Firenze a giugno, le aspirazioni personali e per la Fiorentina, l'aspetto fisico da tenere sotto controllo e quello mentale forse anche di più. L'atleta olimpico lanciatore del peso Leonardo Fabbri commenta per Firenzeviola.it i temi dell'attualità fiorentina, a cominciare proprio dal grande evento per l'atletica mondiale in programma il 2 giugno, il Golden Gala: "Un'emozione bellissima! Due anni fa proprio qui, in casa, ho lanciato più lontano di tutti ma non ho vinto per una regola particolare, cambiata proprio dopo quella gara. Nel 2023 ho una bella occasione per fare ancora meglio e divertirmi, spero ci sia molta gente e tifo per gli atleti di casa come me. Mi piacerebbe avere una Curva Fiesole dietro la pedana, speriamo. Ma vi dico anche di più".

Cioè?

"Se vinco festeggio come Joaquin, facendo il gesto del torero".

A proposito di Fiorentina, chi è tornato da poco è Gaetano Castrovilli. Come valuta il suo recupero?

"Fondamentale. Mi piace molto come giocatore e con il nuovo modulo lo vedo veramente bene da trequartista. Non è un caso che già contro il Lugano abbia fatto quel gol, so che lavora con una mental coach molto preparata e tanto più in queste situazioni, fa la differenza la testa. Sono tutti con lui e spero che possa essere un'ulteriore spinta".

Per tutti gli altri l'incognita invece sarà come tornare dopo il mese e mezzo di pausa. Da atleta, cosa ne pensa?

"Sono molto curioso di vedere come reagiranno le varie squadre, penso che saranno tutti molto motivati a giocare dopo esser stati fermi e soprattutto dopo aver visto un mondiale molto bello e divertente".

Ha citato il Mondiale e non si può non pensare ad Amrabat: la Fiorentina dovrebbe vendere di fronte ad una grande offerta?

"Secondo me no: Amrabat va tenuto ad ogni costo almeno fino a giugno. Spero che la lezione dell'anno scorso sia servita…".

Chiusura sugli attaccanti. Pensa che Jovic e Cabral possano segnare con continuità^

"La fiducia c’è sempre, peró nel calcio quando mancano i gol degli attaccanti è un problema grosso. Tra i due devo dire che preferisco Jovic, chissà che si sblocchi definitivamente e possa trovare continuità. Io sul mercato però cercherei proprio una punta…".

Di che genere?

"Alla Babacar, per intendersi. Un giocatore che pur entrando nei minuti finali possa segnare qualche gol quando ne hai bisogno".

Si ringrazia l'Aeronautica Militare per la possibilità dell'intervista.