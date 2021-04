KOUAME, Oggi la visita del procuratore. Il futuro...

Un incontro col proprio procuratore per parlare del futuro. Christian Kouamé non sta trovando lo spazio che probabilmente avrebbe voluto quando ha scelto Firenze, ma è comunque uno dei primi cambi che Iachini spende nel corso delle partite. L'attaccante viola oggi ha ricevuto la visita del suo agente Michelangelo Minieri con cui si è intrattenuto per una mezz'oretta. Una visita di cortesia che normalmente ha portato i due a parlare anche di calciomercato. Chiaramente il giocatore vorrebbe giocare di più e nonostante stia benissimo a Firenze, vaglierà ogni ipotesi estiva prima di prendere una decisione insieme alla Fiorentina. Il mercato è lontano, ma i primi sondaggi sono già stati avviati e una volta che verrà scelto l'allenatore, si deciderà anche il futuro dell'ivoriano.