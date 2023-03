JONNY A FV, Tifo viola dagli UK. Un Sogno? Presto...

FirenzeViola.it

Dopo la curiosa e affascinante storia di Steven, tifoso viola che pressoché sempre da Sunderland viene a Firenze per vedere la Fiorentina, la redazione di FirenzeViola.it, ha contattato un altro supporter gigliato, proveniente sempre dall'Inghilterra: Jonny. Queste le sue parole: "Seguo la Fiorentina principalmente per 2 motivi: il primo, forse scontato, è che reputo Firenze una bellissima città, l'ho visitata l'anno scorso. E proprio come il Liverpool, io abito lì, ha anche una bellissima squadra di calcio. Il secondo motivo per cui seguo la Fiorentina è che quando il Liverpool ha giocato contro il Benfica in Champions League, io e alcuni amici abbiamo incontrato gli ultras dello Sporting e parlavano dell'amicizia con i tifosi della Fiorentina. Quindi questo ha suscitato in me molto interesse interesse, perché amo la cultura calcistica".

Come segui la Fiorentina dall'Inghilterra?

"Seguo la Fiorentina e il mondo relativo a quest'ultima su Instagram e pagine Twitter, leggo anche FirenzeViola.it (ride ndr.). Quando ci sono le partite, ovviamente, guardo la Viola in tv".

Hai mai guardato una partita della Fiorentina dal vivo? Se no, vorresti farlo?

"No, purtroppo non sono mai riuscito a venire al Franchi per vedere una partita. Presto però realizzerò un mio sogno: verrò allo stadio a vedere Fiorentina-Cremonese, il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Per la prima volta in vita mia guarderò la Fiorentina dal vivo".

Credi che la Fiorentina possa vincere un trofeo questa stagione?

"SÌ! Penso che la Conference League possa essere più facile da vincere rispetto alla Coppa Italia. Il West Ham sarebbe la squadra più difficile da affrontare in finale, anche se non sta svolgendo una buona stagione".

"Forza Viola. Sempre!".