JEDA A RFV, Nzola farebbe comodo al Cagliari ma...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Jeda a Radio FirenzeViola

L'ex attaccante Jeda, è intervenuto nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola per parlare dell'attacco della Fiorentina, ecco uno stralcio del suo intervento che potete ascoltare integralmente tramite il podcast:

Cosa pensa di Nzola e della responsabilità che si è preso battendo il rigore contro l'Udinese?

"Non sarebbe male averlo nel mio Cagliari (ride). Non mi aspettavo che si sarebbe preso questa responsabilità. Lui viene da una squadra che lottava per la salvezza, e per avere spazio alla Fiorentina ci vuole grande personalità. Per giocare davanti a questo pubblico, esigente e che ti critica dopo 2 o 3 errori, serve prima di tutto personalità. E' un po' come quello che sta vivendo Vlahovic: è un giocatore forte ma il suo problema alla Juventus è stato il paragone tra ciò che gli chiedevano a Firenze e ciò che gli chiedono a Torino. Lui, Nzola, deve dimostrare di valere un posto in un club importante come quella viola".

È un momento chiave per il suo percorso a Firenze: lei lo tratterrebbe in viola o no?

"Dipende anche quale ragionamento farà la Fiorentina su di lui. Il club deve essere sicuro delle valutazioni da fare, se non sei soddisfatto devi andare subito a cercare un altro. Se aspetti troppo, rischi. Se credi in un giocatore, te lo tieni fino a fine stagione senza continuare a ragionare. Nel calcio non c'è mai certezza, ma il momento di decidere è adesso. Se credi in lui, vai avanti, altrimenti devi cambiare. Andasse al Cagliari sarebbe un giocatore fondamentale per Ranieri. Però penso che possa ancora crescere in maglia viola, anche se non è semplice".