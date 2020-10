JACOBELLI A FV, CALLEJON SOSTITUIRÀ BENISSIMO CHIESA. BELOTTI? CAIRO HA DETTO NO

Il futuro di Federico Chiesa, ogni ora che passa, sembra essere sempre più lontano da Firenze e sempre più vicino alla Juventus. La dirigenza viola, infatti, avrebbe trovato in Josè Maria Callejon il degno sostituto del classe '97. Per approfondire queste eventuali trattative, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport.

Direttore secondo lei Chiesa alla fine vestirà la maglia bianconera?

"Credo che quella di Federico sia una situazione in evoluzione. Che la trattativa tra la Juventus e la Fiorentina sia in corso è assodato e che il giocatore vuole lasciare Firenze lo sappiamo tutti. Tutto dipende, però, dai bianconeri che devono riuscire o a cedere Douglas Costa o a trovare una contropartita tecnica che possa piacere al club viola per abbassare il prezzo del cartellino. Ormai manca poco tempo alla chiusura del calciomercato e i tempi sono stretti".

Callejon può essere il degno sostituto di Chiesa?

"Secondo me assolutamente sì. Nel Napoli ha sempre batto benissimo e fisicamente è ancora integro. Lo spagnolo è un grande professionista. Chiaramente non stiamo parlando di un ragazzo appena uscito dalla Primavera ma non conta l'aspetto anagrafico con giocatori di questo livello. Secondo me Callejon vuole fare ancora bene in Italia".

Si parla di un possibile arrivo di Belotti in caso di addio di Chiesa.

"A noi risulta che Cairo abbia rifiutato tutte le offerte che ha ricevuto per l'attaccante sia dall'Italia che dall'estero. Per il Torino Belotti è incedibile".