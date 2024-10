HENDEL A RFV, Europa? Si deve sognare. I tifosi...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

In Teatro il prossimo 21 ottobre al Puccini di Firenze per ricordare Sergio Staino, l'attore e comico tifoso viola Paolo Hendel ha parlato a Radio FirenzeViola durante 'Garrisca al Vento', commentando anche il momento della Fiorentina: "Credo che tutti i tifosi soffrano ma alcuni soffrono meno di altri. E noi della Fiorentina si passa troppo spesso da momenti di gioia estrema, come un portiere che ti para due rigori in una partita, e poi è un attimo che caschiamo quando le cose si fanno serie. Con il Lecce i punti valgono 3 esattamente come contro il Milan, anche se vincere con i rossoneri è sempre bello. Europa? Dobbiamo sempre continuare a sognare ma si tratta di vedere come andrà la stagione".

La visita al Viola Park un paio di mesi fa?

"Il Viola Park è veramente una bella struttura, ci sono andato con mia moglie che è un architetto e mi faceva notare tutti i dettagli con i colli attorno a Firenze. Con tutti questi giovani che sono a mettersi in gioco con lo sport che è vita, che è salute: una cosa molto bella".