GIORGETTI A RFV: "Viola con poca attenzione. Ma oggi non è giudicabile: mancano innesti di qualità"

Al termine di Parma-Fiorentina, in diretta su Radio FirenzeViola è intervenuto l'opinionista Angelo Giorgetti. Queste le sue considerazioni sulla squadra di Palladino: “Dodo ha giocato una buona gara, ma nel primo tempo ci voleva molto più equilibrio. Palladino, se pretende di giocare in modo offensivo, deve assicurarsi avere qualità a disposizione. E oggi non l’aveva, né da Amrabat né da Mandragora. Oggi la Fiorentina ha costruito poco, mi è sembrato che il Parma ci abbia messo più volontà per trovare il risultato. Oltre al gol di Biraghi, non ci sono state tante occasioni per impensierire Suzuki”.

Qual è il reparto su cui intervenire con più urgenza?

“Senz’altro a centrocampo. Vogliamo scoprire quanto vale Richardson in Italia, ma va visto nel nostro calcio. Ci si deve adeguare, ma in ogni caso ci vogliono altri due innesti. Non posso pensare che la Fiorentina voglia affrontare il campionato così, Amrbat l’ho visto anche in ritardo. Il primo reparto su cui intervenire è per forza questo, poi in difesa manca qualcosa. Pongracic oggi ha sbagliato, non deve capitare ma ormai è successo. Al di là del gol, ha sbandato parecchio come tutta la difesa. Va bene che non gioca più la difesa alta come prima, ma oggi la Fiorentina ha avuta poca attenzione, specie nel primo tempo".

Conclude: "Questa Fiorentina, comunque, oggi non è giudicabile. Perché mancano innesti di qualità, e mi auguro che arrivino con i soldi di Nico Gonzalez”.