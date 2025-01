GIORGETTI A RFV: "Se con un uomo in più gestisci vuol dire che hai paura di te stesso"

FirenzeViola.it

Angelo Giorgetti, opinionista di Radio FirenzeViola, ha commentato così il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Torino: “Da questa squadra traspare paura, quando va in difficoltà non ha lucidità. Se quando si è in vantaggio di un uomo si punta su una partita di gestione significa che hai paura di te stesso, di lasciare spazi. Tempo fa la Fiorentina non avrebbe mai fatto questa partita. Mi è piaciuta la copertura che ha dato Folorunsho. Comuzzo e Adli è il sintomo che il cervello certe volte si disconnette. Sono due punti in 6 partite e al di là delle parole mi sembra che questa questione debba essere affrontata. Con la paura non si va da nessuna parte se si vuole andare in alto".

Su Palladino: "È giovane e si sta trovando ad affrontare una situazione esplosiva. I fischi non lo aiutano ma sono inevitabili. quando gli allenatori vanno in difficoltà devono essere sostenuti dalla dirigenza: vediamo come questo succederà. I cambi sono stati abbastanza scolastici. la sostituzione di Kouame per Colpani al 90' faccio fatica a capirla. Adesso serve una scossa, serve restare uniti"