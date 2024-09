GIORGETTI A RFV, Palladino intelligente a cambiare modulo. Perchè Gudmundsson non ha giocato prima?

FirenzeViola.it

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Angelo Giorgetti si è espresso così sul primo match vinto dalla Fiorentina contro la Lazio: “Sette gol subiti nei primi tempi non sono un caso; la Fiorentina ha spesso sbagliato l’approccio.”

E poi sul modulo: “Il 3-4-2-1 è un modulo ambizioso, ma funziona solo quando viene eseguito correttamente. Io, avendo visto Gudmundsson, mi domando perché non abbia giocato subito. Mi aspettavo che a fine primo tempo Palladino cambiasse qualcosa; ha cambiato la difesa passando a 4. Un allenatore si dimostra intelligente quando rivaluta le proprie scelte. La difesa a 3 la puoi fare solo se hai gli interpreti giusti.”

Sulle individualità e sul fatto che in molti oggi hanno invertito la marcia: “La Fiorentina è stata molto compressa, ma ho visto segnali più che positivi, anche da Colpani. Se la Fiorentina riuscirà a trovare alcuni giocatori che sono rimasti in ombra, si potrà aprire un’altra prospettiva. Per il momento, la squadra era sbiadita, forse lo era solo per un modulo non facile.”

Sugli episodi di questa partita: “Credo che questa squadra debba uscire dagli equivoci. È chiaro che la Fiorentina è entrata con un modulo diverso e ha avuto la fortuna di trovare il gol dopo 3 minuti. Bisogna però trovare continuità. Era una partita chiave; il destino è stato gentile stavolta.”



